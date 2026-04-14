Özgür Özel: 12 Partinin İlk Mutabakatı Açıklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 siyasi parti genel başkanıyla gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından ilk mutabakatı kamuoyuna duyurdu.

CHP’nin Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Özgür Özel, “CHP grubundan milletvekillerimiz adına, 81 ilde baba ocağını tüttüren il başkanlarımız adına umudu CHP iktidarında bulmaya gelenlere selam olsun, hepiniz hoş geldiniz. 12. siyasi parti ziyaretimizi tamamladık. Sayın genel başkanlara parti siyaseti yapmaya gitmedik. Karşımızda da milleti düşünen siyasi parti liderlerini bulduk. Bu milletin huzurunu, refahını düşünen tüm genel başkanlara da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK KRİZİN YANSIMALARI

Özel, 2018 yılından beri devam eden ekonomik krize değinirken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte kurumların, kuralların hiçe sayıldığı bir sürecin içinde demokratik ve ekonomik gerileme yaşadık” dedi. Ekonominin zayıflamasına dair, yanlış ekonomi ve faiz politikalarının etkisini vurguladı. Merkez Bankası’nın başkanlarının değiştiğini belirterek, “Fatura hep milletimize kesildi” diye konuştu.

Özel, “Tek haneli olması gereken enflasyonumuz yüzde 80’lere ulaştı. Yabancı yatırımcı ülkeye gelmedi, yerleşik yatırımcılar bile paralarını dışarı çıkarma yoluna gitti. 19 Mart 2025’te gerçekleşen sivil darbeyle 60 milyar dolar satıldı, yabancı yatırımcı ülkeden ayrıldı. Bu iktidar, milletin ekmeğini küçülten bir yönetim anlayışına sahiptir” ifadelerine yer verdi.

KRONİK KRİZ VE YOKSULLUK

Kronik bir kriz ortamında bulunduklarını, yoksullukta, yüksek enflasyonda ve işsizlikte Avrupa birincisi olduklarını belirten Özel, mevcut iktidarın hukuktaki adaletsizlikle de muhatap olduklarını açıkladı. “Bu yönetim, ekonomiye 19 Mart darbesinin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçıyor. Ancak bu durumu dünyadan gizleyemiyorlar” dedi.

Ekonomideki durumu, “Mehmet Şimşek, 1 Mart’taki sunumunda 19 Mart’a çoklu şoklar dönemi ifadesini kullanıyor” diye özetleyen Özel, “Bu dönemde 60 milyar doları sattığımız için ekonominin kırılgan hale geldiğini belirtiyor” şeklinde konuştu.

SİYASİ AHLAK VE ŞEFFAFLIK

Özel, 12 partiyle yapılan görüşmelerin en önemli kısmının ekonomik çerçeve olduğunu belirtirken, siyasi ahlak yasası oluşturacaklarını, tüm siyasi liderlerin mal varlıklarını bildirmesi gerektiği konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi. “Siyasi ahlak yasası ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi’ne meydan okuyacağız” dedi.

Yargı ve hukukun üstünlüğüne de değinen Özel, “Bu ülkede hukukun üstünlüğü olacak mı olmayacak mı, bu konuda rekabet olmaz. Yargıyı kullananlara karşı ortak mücadele verilmelidir” dedi. İktidar olmaları durumunda, kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemini hayata geçireceklerini belirtti.

ANAYASA’YA SAYGI VE DEMOKRASİ VURGUSU

Anayasa’nın önemine vurgu yapan Özel, “Anayasa, malın, canın, namusun ve birlikte yaşamanın güvencesidir. Hepimizin borçlu olduğu Anayasa’nın altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası var. Daha iyisini istersek hep birlikte yaparız” ifadelerini kullandı.

Seçim ve demokrasi konularında eleştirilerde bulunan Özel, “Erken seçim istiyoruz, ancak mevcut iktidar bunu reddediyor” dedi. Anayasa’nın 78. Maddesi’nden bahsederken, boşalma olması durumunda ara seçim yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

HESAP SORULACAK

Ümit Erkol’un tutuklanmasından bahseden Özel, “Türkiye ne zaman sıkışmışsa, bir sandıkta nefes almıştır. Şimdi ara seçim ihtiyacı vardır” dedi. Ümit Erkol’un yapılacak bir sorgulamada soruların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirsiz olduğunu ima etti.

Son olarak, “Bu ülkede adaletin sağlanması adına mücadele edeceğiz” diyen Özel, toplumsal adalet ve siyasi etik konularını merkezine alarak sözlerini tamamladı.