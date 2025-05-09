Papa Leo, Işık Getirmeyi Umuyor

YENİ PAPA, İLK AYİNİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Katoliklerin yeni ruhani lideri, Papa 14’üncü Leo, dün gerçekleşen seçim sonrasında bugünkü Sistine Şapeli’nde ilk ayinini yaptı. Ayin, Türkiye saatiyle 12.00’de başladı ve Papa, İngilizce olarak sözlerine giriş yaptı. Yapmış olduğu konuşmada, Katolik Kilisesi için “sadık bir yönetici” olmayı arzuladığını belirten Papa Leo, Papa olarak seçilmesinin Kilise’nin “bu dünyanın karanlık gecelerine” ışık getirmesini umduğunu ifade etti. Ayrıca, Katolik Kilisesi’nin kendisini “binalarının ihtişamı üzerinden değil, mensuplarının kutsallığı üzerinden tanımlaması” gerektiğine dikkat çekti.

AYİN CANLI YAYINLANMADI

The Guardian’ın haberine göre, kardinallerin yeni ruhani lideri seçmek amacıyla toplandığı Sistine Şapeli ve Aziz Petrus Meydanı’nda turist grupları yer aldı. Ancak, Kilise ayini buradaki ekranlardan canlı yayına geçmeyi tercih etmedi. Bu durum, şapel dışında büyük kalabalıkların birikmesine engel oldu. Papa Leo, seçim sonrası gerçekleştirdiği ilk konuşmasında barışa vurgu yaptı. Önceden görev yaptığı Peru’ya selam gönderen yeni Papa, kendilerini acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte hareket etmeye adadıklarını belirtti.