Paris’te Bıçaklı Saldırı: 3 Kadın Ağır Yaralandı

Paris’te elinde iki bıçakla koşan bir saldırganı fark eden 26 yaşındaki Muhammed Buhadyar, çevredekilere uyarıda bulundu. Buhadyar’ın yardım çağrısı sayesinde saldırgan, üç kadını yaraladıktan sonra yakalandı. 19, 24 ve 36 yaşlarındaki üç kadın ağır yaralanırken ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Paris polisi saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.