Pazarcı Sefo’yu Tanımayınca Güldüren Diyalog

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Pazarcı ile eğlenceli bir diyalog yaşanıyor
Sefo'nun Yalova'daki konser öncesi pazarcıyla yaşadığı eğlenceli diyalog, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.
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Ünlü rap müzik şarkıcısı Sefo, konser vermek için gittiği Yalova’da yol kenarında seyyar satış yapan bir pazarcıyla eğlenceli bir diyalog yaşadı. Kendisini tanımayan pazarcıyla yaşadığı sohbet kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkili arasındaki samimi konuşmalar çevredekileri tebessüm ettirdi.

PAZARCI SEFO'YA YAKIŞIKLI DEDİ

Pazarcı, Sefo’ya sanatçı olup olmadığını sordu. Sefo mütevazı bir yanıt verdi. Pazarcı, “Niye yakışıklı çocuksun ne var” diyerek iltifat etti.

SEFO'DAN GÜLDÜREN KARŞILIK

Sefo, “Sefo mu yakışıklı ben mi?” diye sordu. Pazarcı, “Sen” yanıtını verdi. Sefo, “Sefo işine baksın” diyerek herkesi güldürdü.

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