PEHOL Hisselerine Tedbir Kararı Alındı

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİNİN DEVREYE GİRMESİ

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 10 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yapıldı. Bu bildirimde, PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (PEHOL) hisseleri hakkında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulamalarına dair önemli bilgiler veriliyor.

PEHOL HİSSELERİ İÇİN AÇIKLAŞTIRMA

Borsa İstanbul’un bildirimi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, PEHOL.E payları 11 Mart 2025 tarihindeki işlemlerden itibaren 10 Nisan 2025 tarihine kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Bu süre içinde yatırımcıların bu hisseyi alım satım işlemleri daha dikkatli bir şekilde gerçekleştirmesi bekleniyor.