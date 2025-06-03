Spor

Penaltı Atışı Artık Tekrar Edecek

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YENİ DÜZENLEMEYİ AÇIKLIYOR

IFAB, yaptığı yeni düzenleme ile penaltı atışlarında futbolcunun iki ayağıyla topa yanlışlıkla dokunması veya topun vuruştan sonra vuruş yapmayan ayağına değmesi durumunda, eğer şut gol olursa atışın tekrarlanacağını duyurdu. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” deniliyor.

UEFA’DAN BAŞVURU GELMİŞTİ

Mart ayında UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta, Julian Alvarez’in penaltı atışının iptal edilmesine neden olan kural ile ilgili bir başvuru yaptığını açıkladı. Alvarez, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, Real Madrid’e karşı penaltı atışı kullanarak Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirme başarısı göstermişti. Ancak VAR’ın uyarısı ile atış sırasında destek ayağıyla topa temas ettiği belirlenince, Alvarez’in golü çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Real Madrid, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

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