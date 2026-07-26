Pınar Altuğ, Evlilik Sırrını Açıkladı: Hiç Küs Uyumadık

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, 18 yıldır süren evlilikleriyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, mutlu bir evliliğin sırlarını samimi bir dille paylaştı. Altuğ, tartışma anlarında uyguladıkları yöntemi ilk kez anlattı. 2008 yılında evlenen çiftin kızları Su ile mutlulukları devam ediyor.

DOĞRU EŞ SEÇİMİ HAYATI GÜZELLEŞTİRİYOR

Pınar Altuğ, evlilikte sürekli birlikte olmanın gerekmediğini söyledi. Kendi hobilerine zaman ayırdığını belirtti. Seramik kursuna gittiğini ve turneye çıktığını ifade etti. Yağmur Atacan’ın kite yaptığını ve ofise gittiğini anlattı. Altuğ, tahammülün kalmadığı anlarda derin nefes almanın işe yaradığını vurguladı.

KÜS UYUMAYAN ÇİFTİN SIRRI

Altuğ, eşiyle hiç tartışmadıklarını ve küs uyumadıklarını açıkladı. Yağmur Atacan’ın tartışmayı sevmediğini ve konu uzadığında ortadan kaybolduğunu söyledi. Oyuncu, evlilikten korkanların özgürlüklerinin biteceğini sandığını ancak bunun yanlış olduğunu belirtti. Doğru eşle hayatın daha güzel olduğunu ifade etti.

YAŞLILIKTA YANIMDA OLMASINI İSTİYORUM

Pınar Altuğ, evlilik kararı için önemli bir soru sorulması gerektiğini söyledi. “Yaşlandığımda da yanımda olmasını istiyor muyum?” sorusunun kilit olduğunu belirtti. Altuğ, Yağmur Atacan’ın her zaman yanında olmasını istediğini açıkladı.

KURALCI BİR ANNE OLARAK BÜYÜTTÜ

Altuğ, kızı Su’yu kuralcı bir anlayışla büyüttüğünü anlattı. Ağzından çıkan sözün geri dönüşü olmadığını söyledi. Su’nun hanımefendiliğiyle yaşıtlarına örnek olduğunu belirtti. Ebeveynlerin ortak kararlarla ve aynı tarafta olmasının önemini vurguladı. Saygı ve sevginin çocuk yetiştirmede temel olduğunu ifade etti.