Pkk’nın Fesih Kararı Tarihi Bir Hamle

PKK’NIN FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı alması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Fransa merkezli AFP haber ajansı, PKK’nın 1970’li yıllarda Abdullah Öcalan tarafından kurulduğunu ve bu dönem boyunca 40 bini aşkın can kaybı yaşandığını vurguladı. Haberde, AK Parti’nin bu kararı “önemli bir adım” olarak değerlendirdiği ve sürecin hükümet tarafından “titizlikle izleneceği” belirtildi. AFP, bu adımı “tarihi bir duyuru” olarak tanımlarken, gelişmenin Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

ANKARA’DAN DÖNÜM NOKTASI DEĞERLENDİRMESİ

Almanya’nın Der Spiegel dergisi ise “PKK feshini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini açıkladı” başlığıyla verdiği haberde, Ankara’nın bu adımı bir “dönüm noktası” olarak gördüğünü ifade etti. Ankara’nın bu kararı memnuniyetle karşıladığı ve bunun terörsüz Türkiye hedefine yönelik bir adım olduğu vurgulandı.

TARİHİ HAMLE VE BÖLGESEL ETKİLER

İngiltere’nin Financial Times gazetesi, 40 yılı aşkın süre sonra gelen bu fesih ve silah bırakma kararını “tarihi bir hamle” olarak nitelendirdi. Gazete, bu durumun “bölge için büyük siyasi ve güvenlik sonuçları doğuracağına” dikkat çekti. FT, söz konusu kararın Türkiye ve ABD arasında Suriye’deki güç paylaşımı konusundaki gerginlikleri azaltabileceği değerlendirmesini yaptı.

GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLAR VE BELİRSİZLİKLER

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, PKK’nın kararının “komşu Irak ve Suriye de dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları olacağı” yorumunu yaptı. Haberde, PKK’nın bu kararı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güneydoğuda kalkınmayı artırma fırsatını yakalayabileceği ifade edildi.

BARİŞ İNİSİYATİFİ VE BELİRSİZ GELECEK

ABD merkezli The Associated Press, PKK’nın “Türkiye ile barış inisiyatifi kapsamında kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını” duyurduğunu bildirdi. Ancak haberde, barış sürecinin detaylarının kamuoyuna açıklanmadığı; sürecin nasıl ilerleyeceği, silahların nasıl bertaraf edileceği ve gözlem prosedürlerinin kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi konuların belirsiz kaldığı ifade edildi. Ayrıca, PKK’lıların geleceğinin de, üçüncü ülkelere gönderilip gönderilmeyeceği gibi konuların muğlak olduğu kaydedildi.