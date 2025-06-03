Psg, 8 Yıldız Gidiyor!

RADİKAL DEĞİŞİMLERİN KAPIDA OLDUĞU PSG

Paris, Fransa – Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası’nda hedeflerine ulaşan Paris Saint-Germain (PSG), 2025-26 sezonu öncesi kadroda köklü bir değişim yapmayı planlıyor. Le Parisien’in verdiği bilgiye göre, kulüp 6 önemli oyuncuyla kesin olarak yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu oyuncular arasında Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Marco Asensio ve Renato Sanches yer alıyor. Ayrıca, L’Equipe’in haberine göre, Gonçalo Ramos ve Kang-In Lee için gelen tekliflerin de dikkate alınacağı ifade ediliyor. Toplamda 8 oyuncunun transfer listesine konulması, futbol dünyasında büyük bir hareketlilik yaratıyor.

KİMLER GİDİYOR, NEREYE GİDİYOR?

Randal Kolo Muani (Forvet): 24 yaşındaki Fransız forvet, PSG’de beklenen performansı gösteremedi. Galatasaray’ın Victor Osimhen transferinin ardından Muani’yi yedek forvet olarak istediği, Fenerbahçe’nin ise teknik direktör Mourinho ile güçlü bir kadro oluşturmak için onun peşinde olduğu konuşuluyor. Milan Skriniar (Stoper): 30 yaşındaki Slovak savunmacı, Inter’deki başarılı kariyerini PSG’de sürdüremedi ve Premier Lig ekiplerinin gözdesi haline geldi.