Putin Beni Hayal Kırıklığına Uğrattı

ABD VE RUSYA LİDERLERİ GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geldi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu. İki liderin buluşmasının ardından barış umutları artarken, Ukrayna ve Rusya’nın hedeflerinin tam olarak örtüşmemesi nedeniyle, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Putin arasında planlanan görüşme için henüz kesin bir tarih belirlenemedi.

TRUMP’TAN HAYAL KIRIKLIĞI AÇIKLAMASI

Gelişmeler hakkında ABD’li gazeteci Scott Jennings’e bilgi veren Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını eleştirdi. “Ondan (Putin) ötürü epey hayal kırıklığına uğradım. Binlerce insan ölüyor. ABD’liler değil, Ruslar ve Ukraynalılar ölüyor. Başkan ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı” dedi. Trump, insanların hayatını kurtarmak için çaba göstermenin önemine dikkat çekerek, “Bu, Ukrayna meselesi değil. Bu, insanların yaşamasına yardım etmektir. Çoğunluğu asker olmak üzere haftada 7 bin insan ölüyor” şeklinde konuştu.