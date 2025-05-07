Dünya

Putin, Netanyahu ile Telefon Görüşmesi Yaptı

putin-netanyahu-ile-telefon-gorusmesi-yapti

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni hedef alarak acımasız bir saldırı yürütüyor. Dünyanın gözü önünde katliam gerçekleştiren İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese sıcak bakmıyor. Orta Doğu’yu yangın yerine çeviren Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

PUTİN VE NETANYAHU’NUN VURGULARI

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sırasında, iki ülkenin 2’nci Dünya Savaşı ile ilgili gerçekleri koruma, sonuçları değerlendirme ve tarihi çarpıtma girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılıkları da vurgulandı. Ayrıca, Rusya’nın Nazizm karşısında elde ettiği zaferde Kızıl Ordu’nun ve Sovyet halkının rolü dikkat çekildi. Açıklamada, “Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya’da hem de 9 Mayıs’ın resmi tatil olduğu İsrail’de kutsal bir şekilde onurlandırılıyor” ifadesine yer verildi.

ÖNEMLİ

Spor

TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Yayınladı

Süper Lig 34. haftasına ait VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı.
Dünya

Netanyahu: “Orta Doğu’yu Değiştireceğiz!”

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki operasyonları genişletme ve Yemen saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hamas'ı yenmeyi hedeflediklerini ve bölgenin geleceğini şekillendireceklerini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.