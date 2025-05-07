Putin, Netanyahu ile Telefon Görüşmesi Yaptı

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni hedef alarak acımasız bir saldırı yürütüyor. Dünyanın gözü önünde katliam gerçekleştiren İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese sıcak bakmıyor. Orta Doğu’yu yangın yerine çeviren Netanyahu, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

PUTİN VE NETANYAHU’NUN VURGULARI

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sırasında, iki ülkenin 2’nci Dünya Savaşı ile ilgili gerçekleri koruma, sonuçları değerlendirme ve tarihi çarpıtma girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılıkları da vurgulandı. Ayrıca, Rusya’nın Nazizm karşısında elde ettiği zaferde Kızıl Ordu’nun ve Sovyet halkının rolü dikkat çekildi. Açıklamada, “Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya’da hem de 9 Mayıs’ın resmi tatil olduğu İsrail’de kutsal bir şekilde onurlandırılıyor” ifadesine yer verildi.