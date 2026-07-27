Quick Sigorta Halka Açılıyor

Ekonomi
Quick Sigorta'nın genel müdürü, ofis ortamında gülümseyerek poz veriyor
Quick Sigorta, halka arz ile sektörde önemli bir dönüm noktasına ulaşarak büyüme hedeflerini sürdürüyor.
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Yerli ve milli sigorta şirketi Quick Sigorta, SPK onayıyla halka arz oluyor. Böylece 19 yıl aradan sonra ilk kez bir sigorta şirketi hayat dışı sigorta sektöründe halka açılmış olacak. Quick Sigorta 7. sigorta şirketi olarak borsada işlem görecek.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 101,5 MİLYAR TL

Maher Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirketin aktif büyüklüğü 101,5 milyar TL. Özsermayesi 25,1 milyar TL olan Quick Sigorta, tüm branşlarda hizmet veriyor. Yangından kaskoya, sağlıktan nakliyata kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Şirket bugüne kadar 30 milyon sigorta poliçesi düzenledi. Her 7 araçtan birinin sigortacısı konumunda. Kara araçları sorumluluk sigortalarında sektör lideri. Kentsel dönüşüme destek veren Bina Tamamlama Sigortası ile de dikkat çekiyor.

SEKTÖR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Quick Sigorta, aktif büyüklük ve özsermaye açısından ilk 5’te yer alıyor. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın sektör için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Yaşar, “Amacımız teknolojiyi odağına alan, güçlü sermaye yapısına sahip bir şirket inşa etmekti.” dedi. “Bugün 9 bin acente, 30 milyon poliçe ve 101,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.” ifadelerini kullandı. Yaşar, 19 yıl sonra hayat dışı sigortada ilk halka arzı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bunun sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

KAYNAK ŞİRKETE AKTARILACAK

Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Ahmet Yaşar, ortak satışı içermeyen bu yöntemle kaynağın şirkete aktarılacağını açıkladı. “Güçlü sermaye yapımız daha da güçlenecek.” dedi. Sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer üretme kapasitesinin artacağını ifade etti. Yaşar, yatırımcıları bu yolculuğa davet ettiklerini söyledi. “Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe anlayışıyla hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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