Rafa Silva Beşiktaş’tan Ayrıldı

BEŞİKTAŞ’TA RAFA SILVA KONUSUNDA ŞANSLAR ARTIK TEMELİ KURMAYI HEDEFLİYOR

Süper Lig’de sezonunu üçüncü sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi’nde yer almayı planlayan Beşiktaş’ta Portekizli futbolcu Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken gelişmeler gündemde. Yönetim, son günlerde adı transfer dedikodularına karışan Rafa Silva’yı kadrosunda tutma kararı aldığını belirtmişti.

RAFA SILVA, SOLSKJAER’İN GÖZDESİ OLARAK YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in önemli bir oyuncu olarak görülen 31 yaşındaki futbolcuya çok yüksek bir teklif gelmediği takdirde, takımda kalacağı iddia ediliyor. Beşiktaş’ın yeni sezonunda Rafa Silva’nın başrol ve lider oyuncu olması bekleniyor. Solskjaer, Rafa Silva’yı önümüzdeki sezonda 10 numara pozisyonunda değerlendirme planları yapıyor.