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Rams Park’ta Zemin Neden Örtülmedi?

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GALATASARAY VE AZ ALKMAAR MAÇI ÖNCESİ KAR YAĞIŞI

Galatasaray, bu akşam saat 20.45’te sahasında AZ Alkmaar ile önemli bir maça çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

KAR YAĞIŞI ZEMİNİ ETKİLİYOR

Dün ve bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin zeminini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.

RAMS PARK ZEMİNİ NEDEN ÖRTÜLMEDİ?

Galatasaray’ın kar yağışı altında RAMS Park zeminine örtü örtmemesi sosyal medyada dikkat çekti. RAMS Park yetkililerinin, AZ Alkmaar’ın dün akşam stadyumda gerçekleştirdiği antrenman nedeniyle zemin üstüne örtü örtmediği belirtildi.

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