Real Madrid, Dzeko’ya Talip Oluyor

FENERBAHÇE’DEN AYRILAN DZEKO’YA SÜRPRİZ TALEP

Fenerbahçe’de iki sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, sarı-lacivertli ekibe veda etti. Tecrübeli oyuncu, ülkesindeki takımlarla görüşmeler yaparken, spor dünyasında konuşulan bir iddia dikkatleri çekti. Real Madrid’in, Bosnalı yıldızla ilgilendiği iddia ediliyor.

REAL MADRİD’DEN DZEKO İLGİSİ

Real Madrid’e yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İspanyol kulübü Edin Dzeko ile ilgileniyor. Kulübün, yedek santrfor arayışında olduğu ve bu nedenle Dzeko’nun adının gündeme geldiği öne sürülüyor. Fenerbahçe’de 2 sezon boyunca 99 maçta 46 gol ve 18 asist gibi etkileyici bir performans sergileyen 39 yaşındaki futbolcunun tecrübesi dikkat çekiyor.

XABI ALONSO’NUN TECRÜBE ARAYIŞI

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun, yedek kulübesine tecrübe katmak istediği söyleniyor. Geçen sezon Joselu’nun ekibe katkı sağladığı şekilde, Ante Budimir ve Edin Dzeko gibi deneyimli golcülerin peşinde olduğu konuşuluyor. Alonso’nun, hücum hattında düşük maaşlı ama etkili bir yedek santrfor arayışında olduğu düşünülüyor.

KULÜPTEN STRATEJİK HAMLE

Kulübün, hücum hattında yüksek paralar harcamak istemediği ancak Alonso’nun isteğini yerine getirmeye istekli olduğu iddia ediliyor.