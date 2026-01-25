Real Madrid’in Villarreal Galibiyeti Arda Güler’i Konuşturdu

Real Madrid, LaLiga’nın 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Villarreal’i 2-0’lık skorla mağlup ederek liderlik iddiasını sürdürdü. İlk yarısı golsüz geçen müsabakada, eflatun-beyazlıların kazanmasını sağlayan golleri Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti. Ancak maçın sonucundan çok, Arda Güler’in performansı ve oyundan alınışı İspanyol medyasında geniş yankı buldu.

ARDA GÜLER’E ÖVGÜLER DİZİLDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Villarreal karşılaşmasında Arda Güler’e ilk 11’de fırsat tanıdı. Milli futbolcu, mücadelede 78 dakika sahada kalırken, yerini Brahim Diaz’a bırakmak zorunda kaldı. Maçın ardından İspanyol basınında yapılan yorumlarda, Arda’nın performansı övgüyle değerlendirildi.

BİR TAKIMDA ONUN VARLIĞI ÇOK KRYME

Sport gazetesindeki yorumda, “Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid’de her zaman ilk 11’de yer almalı,” denildi. Mundo Deportivo ise, Arda Güler’in ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasında tehlike yaratan isimlerden biri olduğunu belirtti.

VIDEO OYUNLARINDAKİ GİBİ BİR PERFORMANS

Diğer bir İspanyol spor gazetesi AS, Arda’nın performansını övgü dolu ifadelerle analiz ederek, “Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomla neredeyse gol atıyordu ve sonra pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismi oldu ve yorulmak bilmeyen bir performans sergiledi,” açıklamasını yaptı.

OYUNU DEĞİŞTİRME YETENEĞİ EŞSİZ

Marca ise, “Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid’de neredeyse eşsiz. Villarreal’ın baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi,” ifadelerine yer verdi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 11 asist kaydetti.