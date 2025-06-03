Rektör Özkan, Özgür Özel’i kınadı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NE ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından öğrencilerin düzenlediği eylemleri hatırlatarak, “Antalya’da Akdeniz Üniversitelilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi’nin bir de utanç duyulacak rektörü var. Saraya bağlı rektör, pırıl pırıl gençlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler” açıklamasında bulundu. Ayrıca, mezuniyet töreninde öğrencilere destek vermek için keplerinden birini başına takan Özgür Özel, “Rektör işine gelene fahri doktora veriyor, işine gelene alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri, öğrencilerimizin dilinden anlamıyor, coşkularına ortak olmuyor. O rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş” ifadelerini kullandı.

REKTÖR ÖZKAN’DAN CEVAP

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Manavgat Turizm Fakültesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt verdi. Özkan, “Sayın Özgür Özel, dün Antalya’da bir miting düzenledi. Ancak yaptığı açıklama doğru değildi ve hakaretler içeriyordu” dedi. Ayrıca, CHP’li milletvekillerine süreçle ilgili bilgilendirme yaptığını belirten Özkan, “Biz mezuniyet törenlerimizi iptal etmedik, hem de en şık ve en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Özgür Özel, sanki ben bunu hiç anlatmamışım gibi konuştu. Bu, hem benim hem de Akdeniz Üniversitesi adına kırıcıydı” şeklinde konuştu. Rektör Özkan, “Özgür Özel’i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum” diyerek durumu vurguladı.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Bu yıl üniversiteden yaklaşık 15 bin öğrencinin mezun olacağını kaydeden Özkan, “Öğrencilerimize sorarak mezuniyet törenlerini nasıl yapmamız gerektiğine karar verdik ve herkes tercih etti. Bir siyasi partinin mezuniyet törenimizi belirleme konusunda sahiplenme içinde olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bu mitingde hem hakaret vardı hem de yalanlarla doluydu. Siyasi partilerin bunu yapması beni zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı. Rektör, “Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmalısınız. Üniversitelere siyaset girdiğinde o kurumlar darmadağın olur. Bu bağlamda ben Özgür Özel’i bu yalan ve iftiraları nedeniyle kınıyorum. Hakaret ve yalan içeren sözler için suç duyurusunda bulunacağım” dedi.