Renault Filante ile Üst Segmentte Büyüyor

renault-filante-ile-ust-segmentte-buyuyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, global pazarda hızlı bir büyüme stratejisi benimseyerek lüks sınıfa dair yeni adımını attı. Özellikle Avrupa dışındaki pazarlar için tasarlanan yeni amiral gemisi Filante, ilk kez Güney Kore’de sergilendi.

TASARIM ÖzELLİKLERİ

Filante, 4.915 mm uzunluğu ve 1.890 mm genişliği ile mevcut Renault modelleri içinde en büyük olanı olarak öne çıkıyor. Tasarımında Renault Rafale’nin genişletilmiş bir versiyonunu yansıtan araç, yan görünümü ile BMW XM modeline olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

