Rojin Kabaiş İçin Adalet Arayışı Devam Ediyor

rojin-kabais-icin-adalet-arayisi-devam-ediyor

Rojin Kabaiş’in ailesi adalet arayışını sürdürüyor. Yaklaşık 15 aydır Rojin’in ölümüne dair sorular cevapsız kalmaya devam ediyor. Babası Nizamettin Kabaiş, Ankara’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti. Adalet Bakanlığı’ndan gelen bu görüşme talebi, aile üzerinde bir umut oluşturmuş durumda.

DELİLLERİN VARLIĞI

Baba Kabaiş, dosyada pek çok delilin bulunduğunu ve bunlar arasında kızının vücudunda bulunan iki erkeğe ait DNA’nın ilk sırada yer aldığını belirtiyor. Kabaiş, kızının ölüm nedeninin suya bağlı boğulma olmadığını savunuyor. “Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok.” diyen Kabaiş, 18 günlük kayıp süresinde kızının suda olmadığını, vücudunu gördüğünde yüzünde şişlik olduğunu ve bir gassal ile yaptığı görüşmede “Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil.” dediğini aktarıyor.

HAKİKAT İÇİN MÜCADELE

Aile, soruşturmanın daha hızlı bir şekilde ilerlemesini ve tüm delillerin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor. Kabaiş, eğer olayın netlik kazanmadığı takdirde Meclis’in önünde oturmayı ve açlık grevine başlamayı düşündüğünü ifade etti.

