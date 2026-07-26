Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattının merkezine dünyaca ünlü bir yıldız kazandırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Bruno Fernandes için Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr harekete geçti. 31 yaşındaki Portekizli on numara için Galatasaray’a dişli bir rakip çıktı.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr yönetiminden Bruno Fernandes’in transferini talep etti. Portekizli yıldız, vatandaşını Suudi Arabistan’a ikna etmek için sürece dahil oldu. Al-Nassr’ın projesini anlatarak yoğun çaba harcadığı kaydedildi. Galatasaray’ın karşısına mali güç ve Ronaldo kozu çıktı.

İNGİLİZ BASININDA FARKLI BİR İDDİA ÖNE ÇIKTI

Transfer gündemini sarsan bu iddiaların yanı sıra farklı haberler geliyor. Daily Express, The Sun ve CaughtOffside’a göre Bruno Fernandes ayrılık iddialarını rafa kaldırdı. Portekizli yıldızın Manchester United’da kalma kararı aldığı öne sürüldü. Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor ancak resmi imzalar atılmadı.