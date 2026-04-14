RTÜK’ten Şanlıurfa Lise Saldırısı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına sebep olan pompalı tüfekli saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

TOPLUMSAL HASSASİYET VURGUSU

RTÜK, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Şanlıurfa’da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır” denildi.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT

RTÜK, bilgi kirliliği oluşturmamak adına sadece yetkili makamların açıklamalarına dayanarak bilgi paylaşımı yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, “sağduyulu bir dil kullanılmalıdır” ifadesiyle dikkatli olunması gerektiğine de işaret etti. Açıklama sonunda, “Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır” ifadesine yer verildi.