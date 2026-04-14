RTÜK’ten Şanlıurfa Lise Saldırısı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına sebep olan pompalı tüfekli saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

TOPLUMSAL HASSASİYET VURGUSU

RTÜK, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Şanlıurfa’da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır” denildi.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT

RTÜK, bilgi kirliliği oluşturmamak adına sadece yetkili makamların açıklamalarına dayanarak bilgi paylaşımı yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, “sağduyulu bir dil kullanılmalıdır” ifadesiyle dikkatli olunması gerektiğine de işaret etti. Açıklama sonunda, “Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır” ifadesine yer verildi.

Gündem

Bitcoin İçin 75 Bin Dolar Kritik Eşiği Belirlendi

Bitcoin fiyatları kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor, yatırımcılar ise olası yukarı kırılmalar ve aşağı yönlü riskler üzerinde dikkatle duruyor. Piyasalardaki belirsizlik sürüyor.
Gündem

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Radikal Disiplin Kararları

Galatasaray, Süper Lig'deki kötü performansına karşı olağanüstü hal ilan etti. Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşme sonrası kontrolü sağlama çabasında.
Gündem

Ukrayna Liginde Arda Turan’ın Takımında Hava Alarmı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, LNZ Cherkasy ile karşılaştığı maç sırasında hava saldırısı uyarısı aldı. Maçın durumu merak konusu oldu.
Gündem

ABD ve İran Heyetleri İslamabad’da Yeniden Masaya Oturuyor

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Washington Hürmüz Boğazı'nda önlemler almaya başladı. Tarafların bu hafta yeniden müzakerelere başlaması bekleniyor.
Gündem

Selçuk İnan Galatasaray Taraftarına Yanıt Verdi

Kocaelispor'un teknik patronu Selçuk İnan, Galatasaray karşılaşmasının ardından taraftarlarla yaşanan gerginlik hakkında görüş bildirdi.