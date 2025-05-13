Ruble, DOLAR’ı karşısında değer kazanıyor

Rusya’nın para birimi değer kazanmaya devam ediyor. Merkez bankasının döviz satışlarından kaynaklanan desteğini bir miktar kaybetmesine rağmen, Rus rublesi, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmeleri beklentileri ile ABD doları karşısında hafifçe güçleniyor.

DOLAR KARŞISINDA GERİ DÖNÜŞ KAZANIYOR

Ruble, ABD dolarına karşı yaklaşık yüzde 0,5 artış göstererek 80.60 seviyesine ulaştı. LSEG’nin verilerine göre Rus para birimi, bu yıl dolara karşı yüzde 40’ın üzerinde değer kazanmış durumda. BCS aracılık analistleri, yaptıkları araştırma notunda, “Bugünden itibaren merkez bankasının arz ettiği döviz hacmi yaklaşık yüzde 40 oranında azalacak ve rubleyi destekleyen faktör zayıflayacak.” şeklinde açıkladı.

İSTANBUL’DAKİ GÖRÜŞMELERİN ETKİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Türkiye’nin İstanbul kentinde Ukrayna ile doğrudan görüşmeler yapılmasını önerdi. Bu öneri, görüşmelere katılabileceği düşünülen ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini aldı. Döviz net satışları rubleyi destekliyor; ancak Maliye Bakanlığı’nın, salı gününden itibaren bütçe rezervleri için belirli bir miktar döviz satın alacağı duyurusu, günlük döviz alımını bir önceki ayın 10.49 milyar rublesinden 6.55 milyar rubleye düşürdü.

Rusya Merkez Bankası’nın döviz müdahaleleri için kullandığı ve ülkede en çok işlem gören döviz olan Çin yuanına karşı ruble, Moskova Borsası’nda yüzde 0.6 gerileyerek 11.18 seviyesine düştü.