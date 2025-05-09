Rusya’nın Fabrika Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

RUSYA, SAVAŞTA PATLAYICI ÜRETİMİNİ ARTTIRMAK İÇİN FABRİKA GENİŞLETİYOR

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta, top mermileri ve diğer mühimmatlarda kullanılan güçlü patlayıcıların üretimini arttırmak için Sibirya’da büyük bir fabrika genişletme çalışması yürüttüğü, Reuters’in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerine yaptığı incelemelerle ortaya çıktı. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mühimmat toplayabilmesi, özellikle büyük silahlar ve insansız hava araçları ile yürütülen çatışmalarda Rusya’nın savaş alanındaki başarılarında kritik bir rol oynuyor. Ancak ABD ve Ukrayna’ya göre Moskova, Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mühimmat ithalatına ihtiyaç duyuyor ve yerel mühimmat stokları hızla azalıyor. Üç savunma analistinin belirttiği gibi, bu yeni üretim hattı, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini durdurmak için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü önemli ölçüde arttırabilir.

YENİ ÜRETİM HATTI AÇILIYOR

Devlet savunma şirketi Ya’nın fabrikasında inşa edilen yeni üretim hattı, Rusya’nın önde gelen askeri sınıf patlayıcı üreticisi M. Sverdlov Fabrikası’na ait. Reuters tarafından elde edilen belgeler, şu anda Rusya’da üretilmeyen yüksek patlayıcı RDX’in üretime geçeceğine dair güçlü bir işaret sunuyor. Ancak, uzmanlar benzer moleküler yapıya sahip başka bir yüksek patlayıcı olan HMX’in de üretimi için olabileceğini düşünmeden edemiyor. Yüksek patlayıcılar, hızlı bir şekilde patlayan ve maksimum yıkım etkisi için tasarlanan türler olarak biliniyor.

KONUMU STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Sibirya’nın Biysk kenti yakınlarında yer alan BOZ fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3,000 kilometre doğusunda yer alıyor ve bu nedenle çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışına çıkıyor. Reuters’in elde ettiği uydu görüntüleri, bölgedeki yeni binalar ve belgelerde belirtilen diğer altyapıların inşa edildiğini gösteriyor. Projeye yakın bir kaynak, BOZ’daki genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yeni tesisin yılda 6,000 metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi planlanıyordu ve 2023 yılında devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan, fakat daha sonra kaldırılan bir taslak sözleşmeye göre bu yıl tamamlanması hedefleniyordu.

RUS SAVUNMA GÜCÜNE ÖNEMLİ KATKI

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulgularını incelediğinde bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” aktardı. Reuters’in bilimsel literatüre dayanarak yaptığı hesaplamalar ve bir başka patlayıcı uzmanı tarafından onaylanan veriler, bu üretim kapasitesinin, Rusya’nın 152 mm çapında yaygın bir uzun menzilli mermisi olan OF-29 top mermilerinin 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurmak için yeterli olabileceğini gösteriyor.