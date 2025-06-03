Rusya-Ukrayna Barış Zirvesi Gerçekleşti

RUSYA VE UKRAYNA BARİŞ ZİRVESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış zirvesi, bugün İstanbul’da ikinci kez toplandı. Zirve sonrası esir takası yapılacağına dair bazı duyurular yapıldı. Önümüzdeki günlerde 3. görüşme için de hazırlıklar başlatılacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna zirvesine dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak.” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de görüşme konusuna “açık” olduğunu duyurdu.