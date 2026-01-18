Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlar İptal Edildi

İstanbul’da Olumsuz Hava Koşulları Uçuşları Etkiliyor

HAVALİMANLARINDAKİ SEFERLER İPTAL EDİLİYOR

İstanbul’da devam eden olumsuz hava koşulları, kara ve deniz trafiğinin yanı sıra havayolu ulaşımını da olumsuz etkiliyor. AJet ve Pegasus, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşen uçuşların yüzde 15’inin iptal edileceği bildirildi.

AJET’TEN SEFER İPTALLERİ

AJet, kötü hava şartları dolayısıyla bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal olacağını açıkladı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir” dedi.

PEGASUS’TAN DA BENZER BİR DUYURU

Pegasus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır” şeklinde bilgi verdi.

