Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlar Yüzde 10 Azalacak

sabiha-gokcen-havalimani-nda-ucuslar-yuzde-10-azalacak

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın yönetimi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlanan uçuşların yüzde 10 oranında azaltılacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine atıfta bulunularak, İstanbul genelinde kötü hava şartlarının beklediği ifade edildi. Açıklamada, “Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.” vurgusu yapıldı. Yolculara, uçuş durumlarını havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

BEKLENEN HAVA DEĞİŞİKLİĞİ

Bugün yağmur şeklinde başlayan yağışın, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kara dönüşmesi bekleniyor. Sulu karın yanı sıra Pazartesi günü, yani yarın, İstanbul dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

