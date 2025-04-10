Sacha Boey Bayern Münih’e Geçti

TRANSFERİN İLK YILLARI

Galatasaray’daki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, 2024 yılının ocak ayında 30 milyon euro net bonservis ücretiyle Bayern Münih’e transfer oldu. Bayern Münih’e büyük umutlarla başlayan Fransız sağ bek, istediği performansı bir türlü gösteremedi.

SAKATLIKLARLA GEÇEN DÖNEM

Sacha Boey, Bayern Münih’te geçirdiği süreçte beş kez sakatlanarak toplamda 32 maçı kaçırdı. Bu sakatlıklar ona alışma sürecini zorlaştırdı. Bayern ile tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Boey, söz konusu maçlarda 540 dakika sahada kalırken iki asist yaptı. Ancak, performansı beklenenin altında kaldı.

Öte yandan, Sacha Boey ile Galatasaray’ın yollarının yeniden kesişmesi mümkün görünüyor. 24 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Inter’le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sonradan oyuna girdi. Ancak Boey, kritik bir anda adamını kaçırarak golle sonuçlanan bir hataya imza atmasıyla maçı 2-1 kaybeden Bayern’in gözden düşmesine yol açtı.