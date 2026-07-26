Şahika Ercümen’den İki Altın Madalya

Spor
Suyun içinde Türk bayrağı ile poz veren bir kadın
Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
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Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya Kaş’taki Türkiye Şampiyonası’nda iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu ve milli takım seçmelerini başarıyla tamamladı. Ercümen, Paletsiz İp Destekli kategorisinde 68 metre, Sabit Ağırlık kategorisinde ise 65 metre derinliğe daldı. Bu dalışlarla organizasyonu iki altın madalyayla bitirdi. Milli sporcu, aynı kategorilerde 94 metre ve 83 metreyle Türkiye rekorlarının da sahibi konumunda yer alıyor.

İKİ KATEGORİDE ZİRVE YAPTI

Ercümen, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirdi. “Altın madalyalarımız için çok mutluyum” dedi. Dört gün üst üste yarışmak gerektiğini belirten sporcu, bu organizasyonda limitlerini zorlamadığını ifade etti. Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücünü verimli kullanmaya odaklandığını söyledi.

HAVA KOŞULLARI YARIŞLARI ETKİLEDİ

Şampiyonaya Türkiye’nin en başarılı serbest dalış sporcuları katıldı. Organizasyonda 22 lisanslı sporcu yer aldı. Dört gün sürmesi planlanan yarışmanın üçüncü gün etkinlikleri iptal edildi. İptal kararının nedeni olumsuz hava koşulları oldu.

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