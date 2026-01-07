Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

samsun-da-cinsel-taciz-iddialarinda-4-gozalti

Edinilen bilgilere göre, E.E.O. (15) adlı kızın 18 Aralık 2025 tarihinde erkek arkadaşı M.S. (23) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayette bulunduğu bildirildi. E.E.O., ifadesinde ayrıldığı sevgilisinin arkadaşları olan H.K. (27) ve S.D. (24) isimli kişilerin kendisine farklı tarihlerde ilişki teklifinde bulunduklarını, bu kişilerle rızasıyla birlikte olduğunu belirtti.

MAĞDURDAN EK İFADELER

E.E.O., S.K. (31) isimli kişinin ilişki teklifini kabul etmemesi üzerine kendisini taciz ettiğini ifade ederek bu şahsı da şikayet etti. Ancak M.K. (33) isimli şüpheli hakkında herhangi bir eylem bulunmadığını belirten mağdur, bu kişi hakkında şikayetçi olmadığını kaydetti.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet savcısının talimatıyla mağdur kız çocuğu, ifade ve adli muayene işlemleri için Samsun Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) gönderildi. Soruşturma kapsamında M.S., H.K., S.D. ve S.K. gözaltına alınırken, M.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Körfezde Bahçede Tavuk Yemi İçin Giden Kadın Ölü Bulundu

Kocaeli'de tavuklarını beslemek üzere bahçeye giden 65 yaşındaki kadın ölü bulundu. Oğlu, annesinin başında gözyaşlarıyla bekledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.