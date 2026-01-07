Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Edinilen bilgilere göre, E.E.O. (15) adlı kızın 18 Aralık 2025 tarihinde erkek arkadaşı M.S. (23) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayette bulunduğu bildirildi. E.E.O., ifadesinde ayrıldığı sevgilisinin arkadaşları olan H.K. (27) ve S.D. (24) isimli kişilerin kendisine farklı tarihlerde ilişki teklifinde bulunduklarını, bu kişilerle rızasıyla birlikte olduğunu belirtti.

MAĞDURDAN EK İFADELER

E.E.O., S.K. (31) isimli kişinin ilişki teklifini kabul etmemesi üzerine kendisini taciz ettiğini ifade ederek bu şahsı da şikayet etti. Ancak M.K. (33) isimli şüpheli hakkında herhangi bir eylem bulunmadığını belirten mağdur, bu kişi hakkında şikayetçi olmadığını kaydetti.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet savcısının talimatıyla mağdur kız çocuğu, ifade ve adli muayene işlemleri için Samsun Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) gönderildi. Soruşturma kapsamında M.S., H.K., S.D. ve S.K. gözaltına alınırken, M.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.