Samsung Galaxy S25 Edge Türkiye’de! 71.499 TL değer mi?

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ BİR YILDIZ: SAMSUNG GALAXY S25 EDGE

Türkiye, yeni teknoloji harikası Samsung Galaxy S25 Edge ile tanıştı. 5.8 mm kalınlığı ve 163 gram ağırlığıyla oldukça hafif olan bu model, 71.499 TL’lik fiyatıyla ön siparişe açıldı. Türkiye pazarında bu fiyat, tüketicilerin cüzdanını zorlayabiliyor, fakat “Değer mi?” sorusuna yanıt bulmak için cihazın özelliklerine bakmak yeterli. Aylardır merakla beklenen Galaxy S25 Edge, teknoloji meraklılarını etkileyen birçok özellik taşıyor.

ULTRA İNCE VE ŞIK TASARIMIYLA GALAXY S25 EDGE

Cebinize sığarken varlığı adeta hissedilmeyen bir telefon! Galaxy S25 Edge, 5.8 mm’lik ince yapısıyla Samsung’un şimdiye kadarki en zarif cihazıdır. Titanium Icy Blue, Titanium Silver ve Titanium Jet Black renk seçenekleriyle bu telefon sadece bir teknoloji ürünü değil, aynı zamanda bir moda sembolü haline geliyor. Corning Gorilla Glass Ceramic 2 camı, ekranı çizilmelere ve düşmelere karşı korurken, IP68 sertifikası su ve toza karşı dayanıklılığı sağlıyor.

EKRAN PERFORMANSIYLA SINIR TANIMIYOR

6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, 2K çözünürlük (3120×1440 piksel) ve 2600 nit parlaklık ile dış mekanlarda bile olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor. 1-120 Hz yenileme hızı, oyun oynarken veya sosyal medyada gezinirken akıcı bir deneyim sağlıyor. Film izlemek, oyun oynamak ya da mesaj yazmak için bu ekran neredeyse sizi içine çekiyor.

KAMERA TEKNOLOJİSİ İLE ANILARI KAYDEDİN

Fotoğraf severler, kemerlerinizi sıkı bağlayın! 200 MP geniş açılı ana kamera (f/1.7, OIS destekli), düşük ışıkta bile net görüntüler yakalıyor. 12 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2), manzara çekimlerinde sınırları zorlayabiliyor, ayrıca 12 MP selfie kamerası sosyal medya paylaşımlarınızı güzelleştiriyor. Galaxy AI, fotoğrafları otomatik olarak optimize ediyor ve istenmeyen nesneleri sadece bir dokunuşla silebiliyor.