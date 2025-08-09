Samsunspor, Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi

SAMSUNSPOR GALİBİYETİ KAPTI

Trendyol Süper Lig’in başlangıç haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşti ve ev sahibi ekip Samsunspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

İLK GOL VE DEVAMINDAKİ GELİŞMELER

Mücadelenin 67. dakikasında Samsunspor, 2-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı ekibin gerçekleştirdiği atakta, Holse’nin yaklaşık 20 metreden vurduğu sert şut kaleci Gökhan Akkan’ı geçerek ağlarla buluştu. 71. dakikada, ev sahibi takım yeni bir fırsat yakaladı ancak Holse’nin pasıyla topla buluşan Muja’nın vuruşu üstten auta gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ BİR GOL ATTI

88. dakikada Gençlerbirliği, farkı 1’e düşürdü. Ani gelişen bir atakta, Samsunspor’un defansının ceza sahasındaki uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu’nun önüne düştü. Bu futbolcu, plase vuruşla topu kaleye göndermeyi başardı ve durumu 2-1 yaptı.

SONUÇ VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuç, Samsunspor’a yeni sezondaki ilk maçında 3 puan kazandırdı. Gençlerbirliği ise puansız olarak sahadan ayrıldı. Samsunspor, ligin 2. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise Antalyaspor’u konuk edecek.