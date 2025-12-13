Fenerbahçe Başkanından Sörloth İçin Kesin Talimat

Ara transfer dönemine hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattında önemli bir değişiklik yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı düşünürken, başkan Sadettin Saran’ın gündeme getirdiği yeni transfer hedefi dikkat çekiyor.

SARAN’DAN NET TALİMAT

Futbol direktörü Devin Özek’e iletilen mesajda, Saran’ın transferdeki önceliğinin Alexander Sörloth olduğu ifade ediliyor. Saran’ın, “Sörloth için tüm şartları zorlayalım. Eğer oyuncunun gelmeye niyeti varsa, Atletico Madrid’le anlaşma sağlamak için sonuna kadar bastıralım. Bu transferde kesin olarak olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece başka isimlerle görüşmeye gerek yok. 1 numaralı önceliğimiz kesinlikle Sörloth olacak” şeklindeki talimatının detayları da aktarıldı.

ARA TRANSFER PLANI

Fenerbahçe, ara transfer döneminde En-Nesyri ile yollarını ayırarak yeni bir golcü transfer etmeyi amaçlıyor. Yönetim, Norveçli forvet için tüm imkanları harekete geçirmeye hazırlanıyor.