Samsunspor’un Haller İle Görüşmeleri Başladı!

SAMSUNSPOR’DAN AVRUPA HEDEFİ: SEBASTIEN HALLER GÜNDEMDE

Süper Lig’de fırtına gibi bir sezon geçiren Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi biletini alarak Avrupa hedeflerini büyütüyor. Ligi üçüncü sırada tamamlayarak play-off turundan organizasyona katılmayı planlayan Karadeniz ekibi, iddialı bir kadro oluşturmak için transferde atağa geçti. Samsunspor’un dikkatini çeken isimlerden biri, toplamda 116 milyon euro bonservis bedeli ile transfer piyasasını sarsan Sebastien Haller!

Bonservisi Borussia Dortmund’da bulunan ve bu sezonu önce CD Leganes, ardından FC Utrecht’te kiralık olarak geçiren Fildişi Sahilli forvet Sebastien Haller, Samsunspor’un transfer hedefinde öncelikli isim olarak öne çıkıyor. 30 yaşındaki golcü, Dortmund ile 2026’ya kadar sözleşmeli. Ancak Alman kulübünün gelecek sezon planlarında yer almayan Haller için Samsunspor, transfer görüşmelerine başlamış durumda.

Sebastien Haller, bu sezonda Leganes ve Utrecht formalarıyla 27 maç oynadı, toplamda 1891 dakika sahada kalıp 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kariyerine Auxerre, Utrecht, Eintracht Frankfurt, West Ham United ve Ajax gibi önde gelen kulüplerde devam eden Haller, özellikle 2021-22 sezonunda Ajax ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta ardı ardına gol atarak tarihi bir başarı elde etmişti.