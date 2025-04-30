Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

DOLANDIRICILIK OLAYI DEŞİFRE EDİLDİ

Şanlıurfa’da şaşkınlık yaratan bir dolandırıcılık vakası ortaya çıkarıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, askerlik sürecinde alınan sağlık raporlarıyla ilgili gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine harekete geçti.

MUAYENELERDE USULSÜZ RAPOR ALINDI

Yapılan araştırmalarda, askerlik çağındaki sağlıklı bireylerin yerine engelli veya ağır sağlık problemi olan kişilerin muayeneye sokularak “askerlik yapmaya elverişli değildir” şeklinde sahte raporlar alındığı bilgisine ulaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun sonucunda başlatılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda pek çok dijital materyal, sahte sağlık raporları ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanırken, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.