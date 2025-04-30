Gündem

Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

sanliurfa-da-dolandiricilik-operasyonu-yapildi

DOLANDIRICILIK OLAYI DEŞİFRE EDİLDİ

Şanlıurfa’da şaşkınlık yaratan bir dolandırıcılık vakası ortaya çıkarıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, askerlik sürecinde alınan sağlık raporlarıyla ilgili gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine harekete geçti.

MUAYENELERDE USULSÜZ RAPOR ALINDI

Yapılan araştırmalarda, askerlik çağındaki sağlıklı bireylerin yerine engelli veya ağır sağlık problemi olan kişilerin muayeneye sokularak “askerlik yapmaya elverişli değildir” şeklinde sahte raporlar alındığı bilgisine ulaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun sonucunda başlatılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda pek çok dijital materyal, sahte sağlık raporları ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanırken, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Engin Polat Ve Babası Hapis Cezası

Engin Polat ve babası Sezgin Polat, vergi suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, muhasebecileri Ahmet Gün de 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Gündem

Şanlıurfa’da Sağlık Raporu Soruşturması Yapıldı

Şanlıurfa'da, usulsüz sağlık raporu vererek askerlikten muafiyet sağladığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı; aralarından 11'i tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.