Şanlıurfa’da Gaz Patlaması: 1 Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA’DA TÜP PATLAMASI

Akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi’nde bir facia yaşandı. Suriyeli bir ailenin evinde yemek yapıldığı esnada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından evde yangın çıktığı bildirildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ile bebek Arif Şeyho’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 3’ü çocuk olmak üzere toplam 4 yaralının bulunduğu bu üzücü olay, mahallede büyük bir üzüntüye yol açtı.