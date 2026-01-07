Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Çöktü: Vatandaşlar Tahliye Edildi

sanliurfa-da-istinat-duvari-coktu-vatandaslar-tahliye-edildi

Olayın gerçekleştiği yer, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesi 119’uncu sokak olarak belirlendi. Son günlerde etkili olan kar yağışı, inşaat temeli için açılan çukurda toprak kaymasına yol açtı. Bu kayma sonucu, yan binanın istinat duvarı yıkıldı.

YAŞANAN DURUMUN CİDDİYETİ

Duvarın yıkılması üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında binada yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Bina tamamen boşaltıldı ve kimsenin yaklaşmaması amacıyla çevresine güvenlik şeridi çekildi.

