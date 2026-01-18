Sarıyer’de Silahlı Olayda Ölü Bulunan Murat Atlı

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve üç çocuk babası olan Murat Atlı, öğle saatlerinde sahildeki bir kafeteryaya gitmişti. Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, hemen olay yerine koştu. Atlı’yı başından vurulmuş şekilde yerde yatan gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun ardından polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleriyle Cumhuriyet Savcısı’nın çalışmaları devam ederken, Atlı’nın yakınları da olay yerine geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINI

Olay yerine gelen yakınları, Atlı’nın cenazesini görmek adına iş yerinin kepenginin kapalı olması sebebiyle çatıya çıktı. Çatıda Atlı’nın cenazesini gören akrabalardan biri, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren yakını güçlükle sakinleştirip, çatıdan indirdi. Olay yeri incelemeleri tamamlandıktan sonra Murat Atlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis, şüpheli ölüm olayıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

