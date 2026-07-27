Seattle’da düzenlenen bir yemek festivalinde Pazar akşamı silahlı saldırı meydana geldi. Olayda üç kişi hayatını kaybederken aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az dört kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının şehrin simgesi Space Needle’a bir blok uzaklıkta gerçekleştiğini açıkladı. Seattle İtfaiyesi, saat 18.00 sıralarında Seattle Center’dan silah sesi ihbarı alındığını, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, en küçüğü 2 yaşında olan dört yaralının ise Harborview Tıp Merkezi’ne kaldırıldığını duyurdu. Yetkililer, daha sonra bir kişinin de başka bir hastaneye ateşli silah yarasıyla başvurduğunu belirtti.

SALDIRGANLARDAN BİRİ GÖZALTINDA

Seattle Polis Müdür Yardımcısı Tyrone Davis, gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Davis, şüphelilerden birinin “genç bir kişi” olduğunu ve gözaltına alındığını, olaya karıştığı değerlendirilen bir kişinin daha arandığını söyledi. Seattle Belediye Başkanı Katie Wilson daha önce iki kişinin gözaltında olduğunu duyurmuş, ancak daha sonra bu açıklamasını güncellemişti. Davis, iki kişinin birbirine ateş ettiğinin düşünüldüğünü, soruşturmanın sürdüğünü ve “toplum için devam eden bir tehdit bulunmadığını” ifade etti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANE AÇIKLAMASI

Harborview Tıp Merkezi, kendilerine getirilen tüm hastaların ateşli silah yarası aldığını, yaralanmaların kol, bacak, karın ve alt bacak bölgelerinde olduğunu açıkladı. Acil durum telsiz kayıtlarında bir kişinin olay yerinde “küçük çocuk turnikesi” talep ettiği duyuldu. Seattle Center, Space Needle ve şehrin en büyük arenasını da içinde barındıran 74 dönümlük kampüsünde her yıl 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan bir sivil, sanat ve aile etkinlik alanı olarak tanınıyor. Saldırının yaşandığı Bite of Seattle Festivali, üç gün süren etkinlikte 350 bin ziyaretçiyi ağırlıyor ve yüzlerce yerel satıcı ile canlı müzik performanslarına ev sahipliği yapıyor.

GÖRGÜ TANIĞI İFADELERİ VE KAÇIŞ ANLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah sesleri duyulmadan önce satıcı stantlarının arasında yürüyen kalabalıkların ardından insanların kaçıştığı görüldü. Festivale katılan iki görgü tanığı, “yedi ila sekiz el silah sesi” duyduklarını ve herkesin “her yöne kaçtığını” söyledi. Bir adam, bir grubun çaldığı sahnenin yakınındayken “en az iki düzine el silah sesi” duyduğunu anlattı. Başka bir tanık ise bazı kişilerin ilk başta tepki vermeyerek “havai fişek ya da benzeri bir şey” sandığını, ancak daha fazla silah sesi duyulunca insanların “bölgeyi fırtına gibi terk etmeye” çalıştığını ifade etti. Görüntülerde bazı kişilerin Space Needl’ın hediyelik eşya dükkanında siper aldığı görüldü.

SORUŞTURMA VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Olayın ardından polis, acil müdahale ekipleri ve federal birimler olay yerine geldi. Washington Valisi Bob Ferguson, Seattle polisinin talebi üzerine eyaletin SWAT timinin de yardıma gönderildiğini duyurdu. Polis, gece geç saatlerde yaptığı açıklamada iki silahın ele geçirildiğini ancak detay vermediğini belirtti. Yetkililer, saldırıya tanık olan kişileri soruşturmaya yardımcı olabilecek her türlü bilgiyi paylaşmaya çağırdı. Belediye Başkanı Wilson, saldırıyı “korkunç bir şiddet eylemi” olarak nitelendirerek toplumun “kültür, bağ ve neşe üzerine kurulu bir buluşmanın nasıl silahlı saldırıyla sonuçlandığını anlamaya çalıştığını” söyledi. Seattle Center Monoray’ı, Pazar akşamının geri kalanında kapatıldığını ve Pazartesi günü yeniden hizmete gireceğini duyurdu.