Sefo: Evlilik Teklifi Şakaydı

Rap müzik sanatçısı Sefo geçen hafta havai fişekler eşliğinde oyuncu sevgilisi Çağla Boz’a evlenme teklifi yaptı ancak sonradan şaka olduğunu belirtti. Çift önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi. Sefo teklif için öyle bir şey yok ya şaka yaptık dedi. Yüzüğün daha önceden olduğunu söyledi. Evlilik olabilir ancak şu an için erken. Sefo ilişkilerinin başında aşk yaşadıklarını da yalanlamıştı.