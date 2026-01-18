Selçuk İnan Üzgün: Talihsiz Golle Maçı Kaybettik

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında kendi sahasında Trabzonspor’a 2-1 yenildi. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımının performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, “Kazanmayı istedik, elde edemedik, fazlasıyla üzgünüm. Oyuncularımın gayretleri takdir edilmeyi hak ediyordu. Çok iyi bir mücadele örneği sergiledik. Ancak futbol bazen istediğiniz sonucu vermeyebiliyor. Bugün de böyle bir gün yaşadık” şeklinde konuştu. “Talihsiz bir golle kaybettik, bu yüzden çok üzgünüm” dedi.

İkinci yarıdaki performansları hakkında ise İnan, “Dışarıdan bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Maçın ilk bölümünde gösterdiğimiz oyun iyiydi. Golü de bulduk ama karşıdaki ekip büyük bir takım ve bunu zaman zaman hissettirdiler. İkinci yarının başlangıcında tempomuzu koruduk ama bu düzeyde oynamak oldukça zorlu. Geri çekildiğimiz anlarda yaşanan talihsiz bir gol, maçı kaybetmemize neden oldu” ifadelerini kullandı.

“MUÇİ’DEN ÇOK KİMSEYE GOL ATTIRMAMAK İSTİYORUZ”

Rakip analiziyle ilgili bir soruya İnan, “’Sadece Muçi’ye değil, kimseye gol attırmak istemiyoruz’ dedim. Muçi’nin sadece maç boyunca bir pozisyonu oldu. Takımımızın aldığı önlemler maç süresince işliyordu. Yalnızca son dakikada yaşanan pozisyon değişikliği golle sonuçlandı” şeklinde yanıt verdi.

“Karol TAMAMEN İYİLEŞTİ, SHOW FEDAKARLIK YAPTI”

Maçın sonucunun beklenenin aksine olduğunu belirten İnan, “1-1 olsaydı bir adım daha atmış olabilirdik. Karol’un gösterdiği istek ve takım uyumu çok memnun edici. Fiziksel olarak da tamamen geri döndü. Sakatlıklar dolayısıyla defansif oynamak zorunda kaldım. Show’un oynamasını istemiyordum; fakat 20 gündür antrenman yapmadığı halde fedakarca sahaya çıktı. Kendisine teşekkür ederim” dedi.

“SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren İnan, “Şu an için transfer görünmüyor ama yoğun bir şekilde çözüm arıyoruz. Takımın gelişimi için çalışırken, aynı zamanda yeni takviyeler üzerinde düşünmek zorundayım. Bu, oldukça zorlu bir süreç. Amacımız camiaya layık olmak, üst sıralarda yer almak ve taraftarlara güzel futbol sunmaktır” diye konuştu.

“NE KADAR SÜRE KÜÇÜK İHTİMAL VAR”

Hakem kararlarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt veren İnan, “Oyuncuların hakeme tepki vermekte gecikmesi hakkında haklısınız. Ligimizde dürüst ve oyun oynamaya odaklı bir grup var. Geçtiğimiz pozisyonda bir kafa çarpışması yaşandı, bu pozisyona faul verilmedi. Smolcic’in arka adalesindeki durumu MR sonrası netleşecek, Jovanovic ise dizinden sıkıntı yaşıyor. Durumu kötüleşince çıkarmak zorunda kaldık. Ne kadar süre aramızda olamayacakları netleştiğinde bilgileri paylaşırız” ifadelerini kullandı.