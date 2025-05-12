Sena Yılmaz, Dünya Şampiyonu Oldu

OLEY VEREN BAŞARI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın üçüncü gününde, kızlar 51 kiloda mücadele eden Sena Yılmaz, tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. Finalde, kendisine rakip olan Taylor Jo Gavin’i 2-0’lık skorla mağlup ederek dünya şampiyonu unvanını kazandı.

İLK KEZ 2019’DAN SONRA

Sena Yılmaz, 2019 yılından sonra yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu olarak öne çıkıyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, bu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Taekwondonun geleceği yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana Ay-yıldızlı bayrağımızı sürekli göndere çektirdik. Bu geleneğimizi Birleşik Arap Emirlikleri’nde de sürdürüyoruz. 2019’dan bu yana ilk defa yıldızlarda dünya şampiyonluğu kazandık. Ayrıca birer gümüş ile bronz madalyamız da var ve müsabakalar sürüyor. Tüm ekibimizle gurur duyuyorum. Elde edilen başarı nedeniyle sporcumuzu, teknik ekibimizi, sporcumuzu yetiştiren antrenör ve kulübü ile ailesini yürekten kutluyorum” diye konuştu.