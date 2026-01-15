Sergen Yalçın’dan Transfer Sürecine Dair Açıklamalar

Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci karşılaşmasında Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadele hakkında görüşlerini paylaştı.

TÜRKİYE KUPASI DEĞERLİ

Yalçın, oyundan memnun olduğunu belirterek, “İkinci yarının ilk maçıydı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyun, skor, performans kabul edilebilirdi. Memnunuz. Kupada devam emek itiyoruz. Türkiye Kupası bizim için değerli. İnşallah devamında iyi yerlere geliriz” ifadelerini kullandı.

TRANSFER PLANI BELİRSİZ

Devre arası transfer sürecinde kadro planlamasında ayrılan oyuncuların olmadığını belirten Yalçın, “Yollarımızı ayırdığımız oyuncular gelecek planlamamızda olmayan oyuncular. Bir tek Paulista, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamada yoktu. Daha ayrılacaklar var aramızda. Rafa’nın durumu var. O da ayrılabilir. Yerlerini doldurabilmek için uzun süredir çalışıyoruz. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Doğrudan katkı yapacak oyuncu arıyoruz, bu ekonomik ve kalite açısından zor. Önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. İş netleşmeden transfer oldu diye bir cümle kuramıyoruz” dedi.

NECİP’İN DURUMU ÜZÜCÜ

Necip Uysal ve Mert Günok’un takımdan ayrılmasının kendi kararı olduğunu ifade eden Yalçın, “Kararı ben verdim. Necip ve Mert’ten ayrılmak durumundaydık. Necip’le ben değil, Serkan Reçber konuştu. Biz ona bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. Böyle düşünmesi; Necip’in açıklamaları beni çok üzdü. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Biz ise onu kadromuzda düşünmediğimizi söyledik” dedi.

DOĞRU TRANSFER HEDEFİ

Yalçın, takım için direkt katkı verecek transferler yapmak istediklerini vurgulayarak, şunları ekledi: “Biz zaten önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz. Almaya çalıştığımız oyuncular gelecek sene kalması gereken oyuncular. Şu ana kadar yaklaşık 100 oyuncu izlemişizdir. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Diğer kulüplerin göndermek istedikleri oyuncuları almıyoruz, bu da zorluk yaratıyor. 2-3 oyuncu transferi olabilir ama yüzde yüze yakın değil. Başkan da bu konuda çalışıyor. Maliyetler normalin iki katıdır. Doğruyu yapmaya çalışıyoruz, yapamazsak oyuncularımız var. Bundan sonrasını bekleyip göreceğiz.”