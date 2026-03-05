Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 47 İnternet Sitesine Erişim Engeli

sermaye-piyasasi-kurulu-ndan-47-internet-sitesine-erisim-engeli

SERMAYE PİYASASI KURULU’NDAN ERİŞİM ENGELİ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı bültende, internet üzerinden yurt dışında kaldıraçlı işlem gerçekleştiren 47 web sitesi için erişim engeli getirilmesi yönündeki hukuki süreçlerin başlatılmasına karar verildi.

ENGELLEME GEREKÇESİ

Karar, yatırımcıların korunmasını sağlamak amacıyla alındı. Bu siteler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, yerel düzenlemelere uygun olmadığı ve yatırımcılar için riskler taşıdığı değerlendiriliyor.

İLERLEYEN ADIMLAR

Kurul, erişim engeli talebinin ardından, gerekli hukuki adımların atılacağını bildirdi. Söz konusu sitelere erişim engelinin, yatırımcıların güvenliğini artırmaya yönelik bir önlem olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

