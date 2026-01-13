Sertaç Şanlı Beşiktaş’a Tekrar Katıldı

sertac-sanli-besiktas-a-tekrar-katildi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı transfer çalışmalarına devam ediyor ve önemli bir takviye ile kadrosunu güçlendirdi. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, milli pivot Sertaç Şanlı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, 34 yaşındaki oyuncunun transferi resmiyet kazandı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Sertaç Şanlı, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş’ın kadrosunda yer almıştı. Kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe ve Dubai Basketbol gibi önemli takımlarda forma giydi.

