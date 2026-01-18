Sıcak Su Deneyi Tostçuyu Acı İçinde Bıraktı

Sivas’ta sosyal medya fenomeni olan tostçu Raşit Yıldırım, şehrin soğuk havasını takipçilerine aktarmak amacıyla iş yerinin önünde bir sıcak su şovu gerçekleştirmek istedi. Yıldırım, sıcak suyu havaya dökerek donmasını kaydetmek isterken, panikleyerek suyun kendisine dökülmesi sonucu ciddi şekilde yanıklar oluştu. Olayın detaylarını aktaran Yıldırım, “Her gün bir sosyal medya içeriği üretiyorum. Bu kez maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Sivas’ta bugün hava eksi 20 dereceydi. Biz de sıcak su ile bir test yapalım dedik. Demlikte çok fazla su olduğu için kaldırır kaldırmaz kafamdan aşağı döküldü. O esnada sırtımda, kafamda, elimde, göğsümde ciddi yanıklar oluştu. Hemen sonrasında hastaneye gittik. Sağ olsun hastanedeki arkadaşlar tedavi altına alarak pansuman yaptılar. Şu an biraz daha iyiyim” ifadelerini kullandı.

DENEDİKTEN SONRA PİŞMAN OLDUM

Yaşadığı kazadan sonra böyle deneylerin tehlikeli olduğunu belirten Yıldırım, “Sizlerden ricam bu tür deneylerde daha dikkatli olalım. Gerçekten çok tehlikeliymiş. Ben yaptığıma gerçekten pişman oldum. Kimseye de yapmasını tavsiye etmiyorum. O esnada ya soğuk suya girmem gerekiyormuş, ya da karın üzerine yatmam gerekiyormuş. Belki bu hale gelmezdim. Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.