Siirt Üniversitesi’nde Soruşturma Başlatıldı

ÜNİVERSİTEDEKİ SAHTE İMZA İDDİASI

Siirt Üniversitesi’nde 2023 yılında, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aracılığıyla üniversiteye alınan bazı malzeme belgelerinde Rektör N. Ş.’nin imzasının taklit edildiği belirlendi. Bu sahte imza iddiaları üzerine Rektörlük, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile iki personel hakkında soruşturma başlatma gereği duydu.

DAVA SÜRECİ GENİŞLETİLDİ

Soruşturma sürecinde, Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün avukatı tarafından yapılan itirazı inceleyen Danıştay, işlemlerin usule uygun bir şekilde gerçekleştirilmediğine karar verdi. Bu nedenle dosyanın kapsamının genişletilmesine hükmedildi.

Bu genişletme doğrultusunda, Rektör N. Ş., Rektör Yardımcısı T. Ş. ve Kimya Tesisi Müdürü O. B. da şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Soruşturma, Yükseköğretim Kurulu tarafından atanacak bağımsız bir komisyon tarafından yürütülecek.