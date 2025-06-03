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“Siirt Üniversitesi’ne Soruşturma Açıldı.”

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DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDE TAKLİT İMZA TESPİTİ

Siirt Üniversitesi’nde 2023 yılı içerisinde, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aracılığıyla üniversiteye alınan bazı malzemelere ait belgelerde Rektör N. Ş.’nin imzasının taklit edildiği belirlendi. Bu durum üzerine Rektörlük, sahte imza suçlamasıyla ilgili olarak Döner Sermaye İşletme Müdürü ve iki personel hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

Soruşturma sürecinde, Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün avukatı tarafından yapılan itirazı değerlendiren Danıştay, yürütülen işlemlerin usule uygun olmadığını belirterek dosyanın genişletilmesine karar verdi.

REKTÖRLÜK DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Bu süreçte Rektör N. Ş., Rektör Yardımcısı T. Ş. ve Kimya Tesisi Müdürü O. B. de soruşturmaya şüpheli olarak katıldı. Soruşturmanın bağımsız bir komisyon tarafından Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütüleceği açıklandı.

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