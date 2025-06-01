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Sinan Mahallesi’ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

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YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ DURUM

Sinan Mahallesi’nde yer alan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü bahçesinde öğleden sonra bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın, bahçedeki çam ağacından başlayarak yanındaki binanın çatısına sıçradı.

İTFAİYE VE POLİS MÜDAHALESİ

Yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı ve alevleri söndürdü.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının neden çıktığı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Zarara neden olan bu olayla ilgili bilgiler edinilmeye çalışılıyor.

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