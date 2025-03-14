Şinasi Yurtsever’in Son Paylaşımı Üzdü

ŞİNASI YURTSEVER’İN KAYBI

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında mide kanseriyle sürdürdüğü uzun mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Acı haberi ustalıkla aktaran Zafer Algöz, sosyal medya aracılığıyla bu durumu duyurdu. Yurtsever’in mide kanserini yendiği, fakat son dönemde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı bilgileri ulaştı. Tedavi süreci devam ederken durumu kötüleşen oyuncu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

ZAFER ALGÖZ’ÜN PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncunun vefatını paylaşan Zafer Algöz, yaşadığı derin üzüntüyü şöyle ifade etti: “Şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna’ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük.” Geçen yıl mide kanseri teşhisi konulan Yurtsever’in, tedaviyle iyileşme aşamasına geçtiği ancak iki hafta önce zatürreyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastalığını bir süre annesinden gizli tuttuğu da iddia edildi.

DUYGULANDIRAN SON PAYLAŞIM

Yurtsever’in vefatından 24 gün önce paylaştığı son gönderi, sevenlerini derinden etkiledi. Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Yurtsever, bu kareye “Güzel Dostluklar” notunu ekleyerek duygusal bir mesaj iletti. Ölümünün ardından bu paylaşım tekrar gündeme geldi ve hayranları oyuncuya sevgi dolu mesajlar gönderdi.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE DUYGUSAL SÖZLER

Ferihan Yurtsever ile evli olan ünlü isim, bu yıl 18. evlilik yıl dönümünü kutladı ve şu duygusal mesajı yazdı: “Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”

ŞİNASI YURTSEVER KİMDİR?

1997-2000 yılları arasında Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanınmaya başlayan Yurtsever, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kınalı Kar, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza gibi birçok popüler dizide yer aldı. İşler Güçler dizisindeki yapımcı Hakkı ve Kardeş Payı’ndaki Hilmi karakterleriyle akıllarda yer etti. Düğün Dernek, Hokkabaz ve Çalgı Çengi gibi sinema filmlerinde de rol aldı. En son ‘Yüzde İki’ dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladığı bilgisi verildi.