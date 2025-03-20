Sincik Öğrencilerinden Filistin’e Yardım Kampanyası

ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI YARDIM HAMLESİ

Adıyaman’ın Sincik Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları Filistin’e göndermek için gönüllü bir kampanya düzenledi. İsrail’in zulmü altında yaşayan Filistinli ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen bu kampanya, okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından organize edildi.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER

Öğrenciler, okul yönetiminin yönlendirmesiyle, dayanışma sergileyerek 56 bin 335 TL topladı. Toplanan bu yardım, Sincik İlçe Müftülüğüne teslim edildi. Sincik İlçe Müftüsü Ömer Bugur, toplanan yardımların Filistin’e ulaştırılması için Müftülük aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırılacağını açıkladı.

TEŞEKKÜR VE HEDİYE

Müftü Ömer Bugur, kampanyaya katkı sağlayan Atatürk İlk ve Ortaokulu idaresi, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti. Duyarlılık ve fedakarlıkları için öğrenciler, ayrıca hediye edilen kitaplarla ödüllendirildi.